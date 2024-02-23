دورة أوغندا لـ”البادمنتون”.. ممثلو الجزائر يغادرون من ربع النهائي

انتهت مغامرة ممثلي الجزائر، في دورة أوغندا لـ “البادمنتون”، بإقصاء كل من الزوجي رجال والزوجي مختلط في ربع النهائي.

وأقصي الزوجي رجال، المكون من كسيلة معمري ويوسف صبري مدال. عقب الهزيمة مساء اليوم الجمعة، على يد الثنائي الهندي والمصنف الأول على الدورة بشوطين من دون مقابل.

فيما أقصي أيضا الزوجي مختلط، المكون من الشقيقان معمري، تنينة وكسيلة، من ربع النهائي أيضا بعد الهزيمة ضد الثنائي الهندي بشوطين من دون رد.