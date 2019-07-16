دورة استثنائية للمجلس الوطني لـ”الأرندي” السبت المقبل

قرّر المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم 20 جويلية.

وحسب بيان للحزب “الأرندي”، : “فقد اجتمع المكتب الوطني للحزب، اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب، وبعد تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي كان من المقرر عقدها يوم 6 من الشهر الجاري، تقرر تنظيم هذه الدورة، يوم السبت 20 جويلية، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وعبّر المكتب الوطني لـ”الارندي” ، بكل اتياح التحضير الجيد لهذه الدورة وتوفير كل الشروط إنجاح أشغالها .

كما أثنى “الأرندي”، على روح الالتزام، التي تحلى بها أعضاء المجلس الوطني، وتمسك المناضلات والمناضلين بإستمرارية عمل هياكل الحزب.

وذلك في كنف الوحدة والانضباط خدمة للمصلحة الوطنية وانخراطا في مسار لتعزيز مؤسسسات الدولة حسب البيان .