دورة اللقب.. هلال شلغوم العيد يُحقق الفوز على الأربعاء

لُعبت أمسية اليوم الإثنين مُباراة الجولة الثانية من دورة اللقب الخاصة بالقسم الثاني للهواة والمُؤهلة للرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

المواجهة جرت بين أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

كسيلي بوبكر سجل هدف التقدم لفريق أمل الأربعاء بينما عدل يادادان بلقاسم لشلغوم العيد من ركلة جزاء.

الفريقان احتكما لركلات الترجيح التي انتهت بفوز هلال شلغوم العيد ب4-3 ليُحقق الآخير نقطتين ويصل أمل الأربعاء للنقطة الثالثة في الصدارة.

مُستقبل واد سلي يملك نقطة واحدة قبل مواجهة الجولة الآخيرة بين واد سلي وهلال شلغوم العيد.