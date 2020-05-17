دورة المحبة لزمالة الأمير عبد القادر بتيارت تتحدى كورونا

حافظ سكان زمالة الأمير عبد القادر “طاقين”، بولاية تيارت، على تقاليدهم الكروية، بإجراء “دورة المحبة”، بطريقة خاصة هذه السنة، متحدين بذلك وفيروس كورونا.

وأصر منظمو “دورة المحبة”، على إجرائها هذه المنافسة الكروية، رغم جائحة كورونا، لكن بطريقة مغايرة، وذلك عن طريق “الفايس بوك”.

وتم تشكيل فرق تمثل كل أطياف المنطقة، مع منحها أسماء شخصيات متوفين من المنطقة، وستم وضع تشكيلة كل فريق على “الفايس بوك” ليتم التصويت عليها، ليعود الفوز في الأخير للفريق الذي حصل على أعلى نسبة تصويت.

وتهدف هذه الفكرة التي لاقت استحسان كبير، للحفاظ على التقاليد الكروية للمنطقة، ولكسر روتين الحج الصحي، ولدعم مقولة “ريح في دارك وصوت لفريقك”.

يذكر أن “دورة المحبة” بزمالة الأمير عبد القادر “طاقين”، لولاية تيارت، هي منافسة في كرة القدم، تجرى كل سنة بالملعب البلدي، وتلم شمل كل أطياف المنطقة.