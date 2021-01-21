دورة تدريبية لفائدة المكلفين بالإتصال على مستوى مديريات الصحة حول التلقيح ضد كورونا

نظمت، خلية الاتصال لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لفائدة المكلفين بالاتصال على مستوى مديريات الصحة والسكان.

وحسب بيان وزارة الصحة،فإن هذه الدورة نُظمت بالتنسيق مع مكتب المنظمة العالمية للصحة بالجزائر ومكتب منظمة اليونيسف للطفولة بالجزائر.

وأوضح المصدر نفسه، أن الدورة جرت بتقنية التحاضر عن بعد، حول التلقيح ضد كوفيد -19 ومحاربة الإشاعة.

وقد أشرف على تأطير هذه الدورة خبراء من المنظمة العالمية للصحة ومنظمة اليونيسف للطفولة وأعضاء من اللجنة التقنية المكلفة بتحضير حملة التلقيح ضد كوفيد-19.