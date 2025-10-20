أطلقت الحماية المدنية، دورة تدريبية مكثفة لفرق البحث والإنقاذ لفائدة 5 ولايات حول نظام ICMS.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وفي إطار البرنامج المسطّر من طرف المديرية. من أجل مرافقة الفرق المتوسطة للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية لولاية المدية، والبويرة، والجزائر، البليدة، وبومرداس، وتحضيرا للتمرين الميداني المرتقب. انطلقت بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، دورة تكوينية عن كيفية استعمال وجمع البيانات بنظام إدارة التنسيق ICMS.

ويعد نظام ICMS أداة حيوية طورتها المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابعة للأمم المتحدة. بهدف توحيد وتسهيل عمليات التنسيق وتبادل المعلومات بين فرق البحث والإنقاذ الدولية والوطنية. أثناء الاستجابة للكوارث الكبرى، خاصة الزلازل.