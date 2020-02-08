دورة تكميلية لمشاريع البحث التكويني الجامعي PRFU

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق دورة تكميلية متعلقة بتقديم المشاريع الجديدة للبحث التكويني الجامعي.

بعنوان سنة 2020، في إطار تسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي «بي آر فو» PRFU.

حيث تم تحديد يوم غد الأحد إلى غاية 23 من الشهر الجاري، لتسجيل المشاريع الجديدة عبر منصة مشاريع «بي آر فو».

وأفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة الدورة، حيث تم تحديد من 24 إلى 29 فيفري 2020.

للمصادقة على المشاريع الجديدة من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية، في حين تم تحديد من الفاتح إلى 3 مارس 2020 .

للمصادقة على المشاريع الجديدة من طرف الندوات الجهوية للجامعات، ومن 4 إلى 8 مارس 2020 تم تحديدها.

لإرسال المشاريع الجديدة للمستشارين العلميين، ومن 9 إلى 28 مارس 2020 تقييم المشاريع الجديدة من طرف المستشارين العلميين.

0 وخلال شهر أفريل سيتم إعداد قرارات اعتماد المشاريع، ومن 29 إلى 31 مارس 2020، فقد تم تحديدها.

لفترة تقديم الطعون للمشاريع الجديدة المرفوضة، ومن الفاتح إلى 6 أفريل 2020 تقييم الطعون المقدمة.

وجهت المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين تعليمة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات.

بالتنسيق مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي، تبلغهم فيها بانطلاق دورة تقديم المشاريع الجديدة للبحث التكويني الجامعي.

بعنوان سنة 2020، حيث يتم تسيير هذه المشاريع عبر أرضية رقمية مخصّصة لهذا البرنامج.

وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة. وكانت وزارة التعليم العالي قد أفرجت عن إجراءات قبول.

وتسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي، والتي تتضمن مجموعة من الشروط لإنجاز مشاريع «بي آر فو».

وتشترط معايير القبول أن يحقّق المشروع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والتكوين للبلاد.

إلى جانب كونها ترتبط بالتكوين في الدكتوراه ومناقشة الأطروحات، والاهتمام بالمستجدات العلمية.

حيث تم تحديد مدّة المشروع بـ 4 سنوات تختتم بتقديم حصيلة نهائية، ويمكن التسجيل في مشروع آخر بعد هذه المدّة.

فيما يجب أن يكون رئيس المشروع أستاذا باحثا في مصف الأستاذية أو أستاذا محاضرا درجة «أ».

ولا يمكن للأستاذ الباحث أن ينتمي إلى أكثر من مشروع بحثي واحد.