دورة تكوينية ثانية للأساتذة المدمجين بداية 1 جويلية القادم

حددت وزارة التربية الوطنية، فترة ثانية من تكوين الأساتذة المدمجين بقرار الرئيس عبد المجيد تبون والتي ستكون بداية من 1 جويلية القادم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اون لاين” فان هذه الدورة التكوينية سيشرف عليها مديرو المؤسات التربوية. إضافة إلى مفتشي المواد و المفتشين المركزيين ،وستتكلل ببحوث مذكرة نهاية التكوين.

وسيدرس الأساتذة من خلال هذه الدورة التكوينية الأبجديات الأساسية في التعامل مع التلميذ وطريقة القاء الدروس.

كما يشمل التكوين تحسين ظروف العمل من خلال مواصلة بناء المؤسسات المدرسية. والقيام بدراسة استشرافية للبطاقة المدرسية وتعزيز النقل المدرسي ورفع خدمات الصحة المدرسية.

وتتضمن الأيام التكوينية أيضا تحسين الأداءات البيداغوجية بإدراج الإصلاح البيداغوجي والحكامة والتأهيل المهني للمستخدمين من خلال التكوين. بالإضافة إلى مناقشة إنتاج كتب مدرسية تتكيف وإصلاح البرامج ومراقبة المؤسسات المدرسية الخاصة.