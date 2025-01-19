دورة تكوينية حول رقمنة وتصنيف أسباب الوفيات لصالح الأطباء بمختلف المستشفيات

شهد اليوم الأحد المعهد الوطني للصحة العمومية، افتتاح الدورة التكوينية الثالثة عشرة المخصصة لرقمنة، تصنيف، وتسجيل أسباب الوفيات، وذلك لصالح الأطباء العاملين بمكاتب الدخول في مختلف المؤسسات الصحية.

وأشرف على الحدث البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.

وتهدف هذه الدورة، التي تُعد جزءاً من البرنامج المسطر من قبل المعهد، إلى تدريب الأطباء على استخدام منصة “CertDc”. التي طوّرها فريق تقنيات الإعلام الآلي بالمعهد بالتعاون مع أطباء خبراء.

وتُمكّن هذه المنصة من تسجيل شهادات الوفاة وأسبابها بشكل رقمي. مما يعزز عملية الرقمنة في القطاع الصحي ويسهم في تحسين دقة وسرعة تسجيل البيانات الحيوية.

وتتولى مصلحة “أسباب الوفيات” بالمعهد الوطني للصحة العمومية الإشراف على التسجيل الرقمي لشهادات الوفاة وأسبابها بشكل منتظم وعلى مدار السنة. تحت إدارة البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة ورئاسة الدكتورة بلعمري. يعمل فريق العمل على إنتاج معطيات دقيقة حول مسببات الوفاة في الجزائر.

ويعتبر هذا المشروع جزءاً مهماً من جهود تطوير المؤشرات الصحية الأساسية. التي تشكل حجر الأساس لاستراتيجيات الوقاية الفعالة وتحسين خدمات الرعاية الصحية. من خلال تقديم بيانات موثوقة ومحدّثة. حيث يساهم المعهد في تعزيز استجابة النظام الصحي للتحديات الوطنية، بما في ذلك الأمراض المزمنة والحوادث والأوبئة.