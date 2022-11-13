دورة تكوينية حول سلسلة التبريد الخاصة باللقاح

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب اليونيسف بالجزائر دورة تكوينية إقليمية حول سلسلة التبريد الخاصة باللقاح يومي 11 و12 نوفمبر 2022 بوهران.

وحسب بيان لوزارة الصحة، شارك في هذه الدورة التكوينية حوالي 60 متربص من أطباء وصيادلة من ولايات وهران، وسيدي بلعباس، وعين تيموشنت، مستغانم ومعسكر.

وارتكزت الدورة التكوينية علىطرق تخزين، واستعمال ونقل اللقاح خلال سلسلة التبريد. وذلك من أجل دعم امكانيات وكفاءات المتربصين في تسيير اللقاح.

كما سيتم أيضا برجمة دورتين يومي 16 و 17 نوفمبدر 2022 في ولاية الجزائر العاصمة ويومي 19 و 20 نوفمبر في ولاية تيبازة.