دورة تكوينية في أمراض الثدي لفائدة 60 طبيبا

أعلنت وزارة الصحة، عن إنطلاق الدورة التكوينية الثانية لما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبية (C.E.S) في أمراض الثدي.

وحسب بيان للوزارة، ستجرى هذه الدورة ابتداءً من يوم الأحد 25 ماي 2025، بكل من كلية الطب بقسنطينة، لفائدة 30 طبيبا ممارسا ينتمون إلى المؤسسات الصحية العمومية للناحية الشرقية من الوطن. وكذلك بكلية الطب بوهران لفائدة 30 طبيبا اخر من الناحية الغربية.

وتم تحديد مدة التكوين بسداسيين اثنين (02)، سيتم خلالهما تقديم دروس نظرية وتطبيقية. تؤطرها مجموعة من الأساتذة والمختصين في المجال.

ويشتمل البرنامج البيداغوجي لهذه الدورة على محاور علمية دقيقة تتعلق بأمراض الثدي، بهدف تعزيز المعارف الطبية للمشاركين. خاصة في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه والتكفل به.

وتشمل هذه المحاور، علم الأوبئة والعوامل المساهمة في الإصابة بسرطان الثدي، وفيزيولوجيا الثدي ووظائفه. وضمور الكيس الليفي، والأمراض المرتبطة بالرضاعة الطبيعية.

وكذا الجوانب النسيجية المرتبطة بسرطان الثدي، والوسائل الحديثة للتشخيص الإشعاعي. وتقنيات التصوير الطبي، بما في ذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية (ماموغرافي) والموجات فوق الصوتية (إيكوغرافي).

وتهدف هذه المبادرة إلى بناء شبكة من الأطباء المتخصصين في مجال أمراض الثدي عبر مختلف جهات الوطن. بما يُسهم في تحسين الكشف المبكر عن المرض وتقليص معدلات الوفيات المرتبطة به.