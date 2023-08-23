دورة تكوينية في اللغة الانجليزية للأساتذة الجامعيين الذين وظفوا مؤخرا

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة إلى مدراء الندوات الجهوية قصد تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة الأساتذة الذين تم توظيفهم بعنوان سنة 2023.

ويتعلق الأمر خاصة بحاملي الماجستير والدكتوراه الذين وظفوا قبل أسابيع.

وسيشرع في تنظيم هذه الدورة التكوينية بداية من 2 سبتمبر القادم، وهو التاريخ الذي يسبق بيوم التحاق الأساتذة الباحثين بمناصب عملهم للإمضاء على محاضر استئناف العمل بعنوان السنة الجامعية 2023/2024.

وستجرى عملية التكوين عبر منصة رقمية تم تصميمها خصيصا لهذه العملية ويشرف عليها اللجنة الوطنية المكلفة بالتعليم عن بعد.

وشددت الوزارة خلال مراسلتها على ضرورة الالتزام بعملية التكوين وإعلام الناجحين مؤخرا في المسابقة بضرورة القيام به من أجل تعزيز قدراتهم في اللغة الانجليزية.