نظمت وزارة الصحة، دورة تكوينية لفائدة الأطباء النفسانيين في الصحة العمومية حول “التكفل النفـسي بالأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة”، على مستوى المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لولاية بسكرة، وذلك يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وحسب بيان للوزارة، شارك في هذه الدورة التكوينية أزيد من 50 نفسانيا للصحة العمومية التابعين لمختلف المؤسسات الصحية العمومية.

ويتعلق الأمر بولايات بسكرة، وتقرت، والمغير، وباتنة، وسطيف، واليزي، وورقلة، وغرداية، والمسيلة، واولاد جلال، وخنشلة، والاغواط، والمنيعة، الوادي والجلفة.

وتهدف هذه الدورة الى تعزيز كفاءات النفسانيين وتطوير مهاراتهم في مجال تدخلهم للتكفل النفسي بالمصابين بأمراض مزمنة.