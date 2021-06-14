دورة تكوينية لفائدة الخبراء القضائيين حول موضوع تقرير الخبرة

تنظم وزارة العدل، دورة تكوينية رابعة لفائدة 28 خبيرا قضائيا مكونا، حول موضوع “تقرير الخبرة”.ويأتي ذلك، في إطار برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر بالتنسيق مع الشريك الأوروبي “وحدة الدعم UAP “.

وحسب بيان لوزارة العدل، تجري الدورة التكوينية من 14 إلى 16 جوان 2021 بالمدرسة العليا للقضاء، بالقليعة.عبر تقنية التحاضر عن بعد بالنسبة للمنشط وحضوريا بالنسبة للمشاركين من الخبراء المجتمعين في نفس المجلس.وعبر الرابط الإلكتروني للمشاركين الآخرين.

وينشط هذه الدورة عن بعد من فرنسا الخبير الفرنسي “AUCLAIR Dominique”.ويتم التطرق خلال هذه الدورة لاسيما إلى تقنيات تحرير تقرير الخبرة.والمسائل القانونية والمسائل الفنية التي تتحكم فيه، والعناصر المتعلقة بصياغة تقرير الخبرة المعتمد من طرف الدولة وعدة مواضيع ذات الصلة.