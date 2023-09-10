دورة تكوينية لفائدة القضاة حول جرائم اختطاف الأطفال ومكافحتها

نظمت وزارة العدل دورة تكوينية في إطار التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، تسمح بمشاركة ثلاث قضاة.

وحسب بيان لوازرة العدل اليوم الاحد يتم التطرق في الدورة إلى تقنيات البحث والتحري في قضايا اختطاف الأطفال”. وذلك من11 إلى 13 سبتمبر 2023 بمدرسة الشـرطة طيبي محمد سيدي بلعباس.

كما سيناقش في الدورة التكوينية عدة مواضيع تتعلق بالآليات المستحدثة في ظل القانون رقم 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص. و مكافحتها الخاصة بمرحلة البحث و التحري وموضوع المقارنة بين جرائم الاختطاف، الأبعاد و عدم تسليم الأطفال من منظور التشريع الجزائري. بالاضاف إلى تفعيل المخطط للإنذار عن اختفاء و اختطاف الأطفال.