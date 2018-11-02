دورة تكوينية لقادة الكشافة الإسلامية الجزائرية في المدية

تم بالمدية اطلاق دورة تكوينية للحصول على شهادة الشارة الخشبية لفائدة قادة الكشافة.

في إطار البرنامج التكويني السنوي للقيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية.

ويشارك 37 قائدا في هذا المخيم الذي يدوم 5أيام بمتوسطة “امام الياس” تحت شعار “قائد مؤهل معيار الجودة في التنفيذ”.

ويشرف إطارات من الفرع الوطني للتميز و الموارد البشرية للقيادة العامة على هذه الدورة.

التي تهدف لدعم المعارف المهنية و مهارات القادة الذين تم اختيارهم لاجتياز هذه الدورة.

الدورة تشمل دروسا نظرية وتطبيقية حول الدراسة العملية للشارة الخشبية المتمحورة حول دور ومهام مسؤولي الكشافة.

وورشات وأنواع القيادة وتوفر الوسائل الامدادية وذلك على شكل ورشات مهنية.