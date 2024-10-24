دورة تكوينية للاعبي البطولة الوطنية حول تقنية الـ ” VAR”

كشف مسؤول اللجنة الفيدرالية للتحكيم مهدي عبيد شريف، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة سيقومون بها لتطوير التحكيم بشكل أكبر في الجزائر.

وقال مهدي عبيد شريف في تصريحه لوسائل الاعلام “لاعبو البطولة لا يملكون معلومات لازمة عن تقنية الفار، كنا نريد تكوينهم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن بعد فترة، أردنا أن نوزع أرضية معطيات للاعبي الفرق”.

كما أضاف الحكم الدولي السابق”اليوم في ندوتي مع الصحافة الجزائرية قمنا بهذه العملية، و نريد أن نكون اللاعبين في مثل هذه الأمور، بطريقة التنقل إلى الفرق، لكي نمدههم معلومات أكبر للاعبيهم و المدربين وحتى الرؤساء”.

وختم مهدي عبيد “نلاحظ مثلا اللاعبين يذهبون إلى تقنية الفار رفقة الحكم، وهو أمر ممنوع، بين أول مباراة وأخر مباراة لاحظنا هناك تحسن كبير و نريد أن نتحسن بشكل أفضل”.

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