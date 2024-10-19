دورة تكوينية للدفاع المدني الفلسطيني بالجزائر

تم اختتام الدورة التكوينية وتقديم شهادات نهاية التكوين لمتربصي الدفاع المدني لدولة فلسطين في الجزائر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تكوين الفوج الفلسطيني، في الإنقاذ في الأوساط المائية. في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر 2024 إلى 17 أكتوبر 2024.

وتم اختتام الدورة التكوينية، بحضور المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام. ومدير الموظفين والتكوين بسعود بشير ومدير الدراسات العقيد قراش دوداح.

وتلقّى الفوج دروس نظرية وتمارين بمسبح التدريب على مستوى المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

بالإضافة إلى تمارين تطبيقية ميدانية في كل من واد الشّفة بولاية البليدة و شاطئ تامنفوست بولاية الجزائر العاصمة.

وكانت الدورة التكوينية بتأطير مكّونين ومدّربين مختّصين في هذا المجال.