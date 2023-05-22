دورة تكوينية للشباب الجزائري ببرشلونة وهذه شروط المشاركة

أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل، إعلانا للمشاركة في النسخة الثالثة للأكاديمية المتوسطية للشباب، المزمع تنظيمها بمدينة برشلونة الإسبانية من 6 إلى 9 نوفمبر 2023.

وأوضحت الوكالة، أن شروط المشارك ةفي النسخة الثالثة للأكاديمية المتوسطية للشباب هي الشباب البالغ من العمر بين 18 و29 سنة. ولديهم مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.

وستنظم النسخة الثالثة من الأكاديمية المتوسطية للشباب، في شكل دورة تكوينية من 4 أيام. وتهدف لتحسين كفاءات المشاركين وتعزيز دورهم الفعال في عمليات اتخاذ القرار.

وكذا في مجال صناعة السياسات المتصلة بالمجالات التالية: التغيرات والعدالة المناخية، والإندماج الاجتماعي، وتشغيل الشباب.

ودعت الوكالة، الراغبين في المشاركة بهذه الدورة التكوينية، بتصفح الموقع الإلكتروني الآتي: https://ufmsecretariat.org/…/call-3rd-edition

فيما حدد آخر أجل للتسجيل بتاريخ 31 ماي 2023 على الساعة 23:59 بتوقيت أوروبا الصيفي.