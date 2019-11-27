دورة تكوينية لمندوبي البلديات ومؤطري مراكز الإنتخابات بإليزي

شرعت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بمندوبية إليزي، اليوم الأربعاء، في عملية تكوين مندوبي السلطة في البلديات ومؤطري المراكز والمكاتب الإنتخابية.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى مندوبية إليزي، محمود جانتي، فإن هذه الدورة التكوينية التي ستشمل كامل بلديات الولاية سيتم خلالها تعريف المؤطرين بمختلف مراحل العملية الانتخابية وقوانينها.

ويأتي ذلك حتى يتفادى المؤطرون الأخطاء، التي قد تؤثر على نتائج الإنتخابات المقبلة.

كما تم شرح لكل مؤطر المهام التي ستوكل له وكيفية القيام بها يوم الاقتراع، إبتداء من انطلاق عملية التصويت واستقبال الناخب وتوجيهه وصولا إلى عملية فرز الأصوات.

بالإضافة إلى كيفية تدوين محاضر الفرز على مستوى مكاتب التصويت، وطريقة متابعة فترات النسب وغيرها من الجوانب المادية والعملية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وقامت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات مندوبية إليزي، بتجهيز كافة الإمكانات المادية والبشرية، لضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الإنتخابي الهام.