دورة طارئة للمجلس الوطني لنقابة “الكنابست” السبت المقبل

تعقد نقابة المجلس الوطني لنقابة “الكنابست” دورة طارئة يوم السبت المقبل بمقرها الوطني.

وسيتم خلال هذه الدورة بتقييم نتائج الاجتماع الذي جمع ممثلي النقابة مع مسؤولي وزارة التربية الوطني أمس الثلاثاء.

واوضح مسؤول الاتصال بالكنابست مسعود بوديبة في اتصال مع واج، أن الدورة الطارئة لتقييم المحضر الذي وقع عليه الطرفان.

كما سيتم النظر فيها في نتائج الاجتماع الذي جمع ممثلين عن النقابة بمسؤولين في وزارة التربية .

وأكد بوديبة أن النقابة قامت بتوزيع محضر الاجتماع عبر كامل ولايات الوطن، وهوحاليا قيد الدراسة على مستوى الجمعيات العامة.

مضيفا سنقوم بتقييم كل التقارير الصادرة عن الولايات واتخاذ القرار اللازم بشأن نتائج الاجتماع ومستقبل الحوار مع الوزارة.

من جهته ثمن بوديبة بالاجتماع الذي ترأسه من جانب وزارة التربية رئيس الديوان قليل عبد الوهاب، والمنسق الوطني ولهة سليم.

على أن اللقاء توج بالتوقيع على محضر الاجتماع وهو ما لم يتم خلال اللقائين السابقين.

وأن هناك إرادة مختلفة من طرف الوزارة التي قدمت إجابات واضحة بخصوص مطالب النقابة لتفادي الانسداد.

مشيرا إلى أن القرار الأخير حول نتائج الاجتماع يعود للمجلس الوطني.