دورة كروية بوادي العلايق في البليدة تخليدا لشهداء الطائرة العسكرية

تنظم الجمعة والسبت مديرية الشباب والرياضة ببلدية وادي العلايق في ولاية البليدة دورة كروية تخليدا لشهداء الواجب الوطني.

المبادرة تشرف عليها جمعية نشاطات الشباب بدار الشباب بالمدينة، تخليدا لأرواح شهداء الطائرة العسكرية التي سقطت ببوفاريك.

الدورة تحت شعار “حتى لا ننسى شهداء الواجب الوطني” ستقام بملعب الشهيد زعروري.

ويشارك في الدورة 12 فريق يمثلون فرق عريقة على غرار قدماء إتحاد البليدة وقدماء وداد بوفاريك وقدماء مولودية العاصمة.

كما يشارك فريق من الصحافة الوطنية وفريق من الناحية العسكرية الأولى، قدماء بني تامو وقدماء وادي العلايق.

لتختتم الدورة بتكريم بعض من عائلات شهداء الطائرة العسكرية ببوفاريك.