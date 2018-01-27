دورة كروية تخليدا لمعطوب لوناس بحضور زطشي وولد علي واللاعبين القدامى

احتضنت القاعة المتعددة الرياضات بتيزي وزو، دورة كروية تخليدا لميلاد المطرب المرحوم معطوب لوناس، الذي يصادف 24 جانفي المنصرم.

وعرفت هذه الدورة حضور عدة شخصيات، على غرار رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي.

بالإضافة إلى والي ولاية تيزي وزو، والرئيس السابق لإتحاد العاصمة سعيد عليق، ونائب رئيس “الفاف” ربوح حداد.

كما شهدت أيضا حضور معظم اللاعبين القدامى لشبيبة القبائل، أمثال عمارة الحاوس، موسى صايب، وجمال مناد، دريوش، قاواوي.

وحضر المرشح لرئاسة شبيبة القبائل شريف ملال، وسعيد بلكالام اللاعب الجديد للكناري.

وستلعب عدة مباريات كروية بمشاركة لاعبي سنوات الثمانينات والتسعينات، من شبيبة القبائل ومولودية الجزائر والحراش وإتحاد العاصمة.

كما تم تكريم اللاعب الدولي السابق لالماس، خلال هذه الدورة على ما قدمه للكرة الجزائرية وعدة لاعبين قدامى من صناع مجد المستديرة.