دورة “كوروكوتوف-روسيا” للملاكمة.. إشراق شايب تتوج بالذهب

افتكت بطلة الملاكمة الجزائرية، إشراق شايب، ميدالية ذهبية، في الدورة الدولية “كوروكوتوف-روسيا”.

وجاء تتويج البطلة إشراق شايب، في وزن 66كغ، بعد إطاحتها في النهائي، بنظيرتها الروسية ايليانا ليفروفا.

في المقابل، اكتفت الملاكمة دعاء رواز، بميدالية فضية في وزن 57 كغ، بعد هزيمتها في النهائي أمام التايلندية بانراوي.

كما حصدت الجزائر، 3 ميداليات فضية أخرى لدى “الرجال” في الدورة الدولية “كوروكوتوف-روسيا” للملاكمة، بعد انهزام كل من زناز أمين(54 كغ)، سالم طامة ( 63.5 كغ) و ماوي محمد( 86 كغ) في النهائيات.