دورة لوناف.. أشبال “الخضر” منهزمون في الشوط الأول أمام تونس

أنهى المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة المرحلة الأولى من مواجهة نظيره التونسي، متخلفاً في النتيجة بهدف دون رد. ضمن افتتاح مشاور المنتخبين في دورة اتحاد شمال إفريقيا “لوناف”، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للفئة ذاتها.

ونجح المنافس في تسجيل هدف في المرحلة الأولى من المواجهة الجارية على ملعب “الأب جيغو” بالدار البيضاء المغربية.

وسيحاول أبناء المدرب عزيز لحوسين العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني. وتحقيق الفوز، من أجل مواصلة حلم بلوغ نهائيات “كان” 2025.

وسيخوض شبان “الخضر” الخميس المقبل (14 نوفمبر الجاري) ثاني لقاءاتهم في هذه الدورة أمام مصر. قبل ملاقاة ليبيا في الـ17 من الشهر ذاته. على أن يختتموا الدورة بمواجهة البلد المضيف المغرب يوم الـ23 نوفمبر.

وستقام دورة “لوناف” على شكل بطولة مصغرة، يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.