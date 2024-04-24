دورة لوناف..الخُضر في مهمة تحقيق أول فوز

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء، منافسه في الجولة الثالثة لدور إتحاد شمال إفريقيا، المنتخب الليبي.

بملعب عمر برابح بداية من الساعة الحادية عشر صباحا. وسيحاول اشبال الناخب الوطني، لحوسين عزيز، تحقيق أول فوز لهم في البطولة بعد تسجيلهم تعادلين أمام المغرب وتونس.

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني الأساسية المعنية بهذا اللقاء على النحو التالي: عبد الصمد بقال، عصام شرقي، طهراوي عبد الباسط، هيثم الكواشر، دانيال مهديد، محمد شيبوط، يونس دموش، عبد الجليل منصوري، أنس عابد، أكرم شبلي، بن عيسى فتوش.