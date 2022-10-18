دورة “لوناف”.. المُنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل بصعوبة أمام ليبيا

تعادل أمسية اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة أمام نظيره الليبي بصعوبة بالغة.

حيث انتهى اللقاء الذي لُعب بملعب السويس بمصر بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وسُجل الهدف الوحيد للخضر في الدقيقة الـ94 عن طريق ريان دهيليس الذي أنقذ أشبال، محمد لاسات، من الهزيمة.

ويندرج هذا اللقاء ضمن فعاليات الجولة الأولى لدورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2023 بمصر.