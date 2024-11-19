دورة “لوناف” لأقل من 17 سنة.. الخضر يختتمون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة المغرب

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادته تحسبا لمواجهة المنتخب المغربي.

في إطار الجولة الخامسة لدورة اتحاد شمال إفريقيا “لوناف”، المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لهذه الفئة.

وجرت الحصة التدريبية لعناصر الخضر، بملعب عين برجة بالدار البيضاء وبحضور 19 لاعبا، فيما يواصل اللاعب بعزيز غيابه عن التدريبات بسبب الإصابة، بينما اضطر القائد بن حكيم إلى التوقف عن التدريبات بعد شعوره بآلام خلال الحصة.

وسيواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة نظيره المغربي، بملعب البشير بمدينة المحمدية، يوم السبت بداية من الساعة الخامسة مساءً.

ويتواجد المنتخب الوطني (-17 سنة) في المركز الرابع في تصنيف بطولة “لوناف” برصيد ثلاث نقاط. بعد هزيميتين متتاليتين أمام تونس ومصر، وفوز أمام ليبيا.

وسيكون أشبال المدرب، عزيز لحوسين، مطالبين بتحقيق الفوز في الجولة الخامسة من أجل رفع رصيدهم للنقطة السادسة في البطولة وبلوغ المركز الثاني. بشرط انهزام المنتخب المصري أمام نظيره الليبي، للتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.