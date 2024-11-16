دورة “لوناف” لأقل من 17 سنة.. الخضر ينهون إستعداداتهم لمواجهة ليبيا

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، مساء اليوم السبت، إستعداداته لمواجهة المنتخب الليبي، في إطار الجولة الثالثة ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لذات الفئة.

وأشرف الناخب الوطني، عزيز لحوسين، على هذه الحصة التدريبية، و بحضور 19 لاعبا، في غياب اللاعب،بعزيز، بسبب الإصابة.

وتعمل عناصر الخضر لأقل من 17 سنة لتدارك الهزيمتين، في الجولتين الأولى والثانية، أمام المنتخب التونسي، بهدف دون رد، وأمام المنتخب المصري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، رغم إقصائهم من سباق التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

في الوقت نفسه، أتاح الاجتماع الفني الذي نظمه اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل التنظيمية للمباراة. حيث سيخوض الخضر مواجهة ليبيا، وستلعب باللون الأخضر حسب ما كشفه موقع “الفاف”.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، منافسه المنتخب الليبي، غدا الأحد، بداية من الساعة الثامنة مساء، بملعب بير جيغو بمدينة الدار البيضاء المغربية.