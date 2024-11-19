دورة “لوناف” لأقل من 17 سنة.. تقديم موعد مواجهات الجولة الخامسة

أعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تقديم موعد مواجهات الجولة الخامسة من دورة “لوناف” لأقل من 17 سنة. المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا بمدينتي الدار البيضاء والمحمدية بالمغرب.

ووفقاً لبيان اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فقد تم تقديم مواجهتي الجولة الخامسة والأخيرة للدورة إلى الساعة الخامسة مساء عوض السادسة، من يوم السبت 23 نوفمبر الجاري، لأسباب تنظيمية.

وأوضح المصدر ذاته أن مباراة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام نظيره المغربي، تمت برمجتها بملعب البشير بمدينة المحمدية، يوم السبت بداية من الساعة الخامسة مساءً.

فيما سيواجه المنتخب المصري نظيره الليبي، بملعب الأب جيكو بمدينة الدار البيضاء، في حين تم إعفاء المنتخب التونسي من هذه الجولة.

للإشارة، يتواجد المنتخب الوطني (-17 سنة) في المركز الرابع في تصنيف بطولة “لوناف” برصيد ثلاث نقاط. بعد هزيميتين متتاليتين أمام تونس و مصر، وفوز أمام ليبيا.

وسيكون أشبال المدرب، عزيز لحوسين، مطالبين بتحقيق الفوز في الجولة الخامسة من أجل رفع رصيدهم للنقطة السادسة في البطولة وبلوغ المركز الثاني. بشرط انهظام المنتخب المصري أمام نظيره الليبي، للتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.