دورة “لوناف” لأقل من 17 سنة.. فالمي رجل المباراة أمام ليبيا

تُوّج لاعب المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، محمد فالمي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت “الخضر” بنظيرهم الليبي، ضمن الجولة الأولى من دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاء تتويج فالمي بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء، حيث كان أحد أبرز عناصر المنتخب، وساهم بشكل مباشر في الفوز العريض الذي حققه أشبال الجزائر بخماسية مقابل هدف، بتسجيله ثنائية في اللقاء، مؤكداً إمكانياته الكبيرة ودوره الفعّال في الخط الأمامي للخضر.