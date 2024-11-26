دورة “لوناف” لأقل من 20 سنة.. الخضر يختتمون المنافسة بالفوز برباعية نظيفة أمام ليبيا

حقق المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم الثلاثاء، الفوز أمام نظيره الليبي، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

في إطار الجولة الأخيرة من دورة “لوناف” التي احتضنها ملعب الإسماعيلية الرياضي.

وحقق الخضر لأقل من 20 سنة أول فوز لهم في هذه الدورة، بعدما تعادلوا أمام كل من مصر والمغرب، وانهزموا أمام تونس. ليختتموا الدورة برصيد خمس نقاط بالمركز الرابع في سلم الترتيب العام.

ورغم هذا الفوز، كان المنتخب الوطني قد ضيّع التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، في الجولة السابقة، بعد الخسارة أمام تونس بنتيجة هدفين مقابل هدف.