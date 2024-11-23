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الرياضة

دورة “لوناف” لأقل من 20 سنة.. الخضر يفشلون في التأهل لكأس أمم إفريقيا

بقلم فيصل زيان بوزيان
دورة “لوناف” لأقل من 20 سنة.. الخضر يفشلون في التأهل لكأس أمم إفريقيا
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فشل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الخسارة، أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في إطار مواجهة الجولة الرابعة من دورة إتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة، والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لذت الفئة. والتي تقام فعالياتها من 12 إلى 27 نوفمبر بمدينة السويس بمصر.

وتجمد رصيد الخضر بعد هذه الخسارة، عند النقطتين فقط، بالمركز الرابع في سلم ترتيب البطولة، بعد أن حققوا تعادلين أمام كل من مصر والمغرب.

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