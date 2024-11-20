دورة “لوناف” لأقل من 20 سنة.. الخضر يتعادلون أمام المغرب

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مواجهته أمام المنتخب المغربي، اليوم الأربعاء، بالتعادل بهدف في كل شبكة.

في إطار الجولة الثالثة لدورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة “لوناف”، المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لهذه الفئة. الجارية وقائعها بمصر.

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني، الجناح الأيسر، محمد زغادي، في الدقيقة الـ14.

فيما ضيّع متوسط الميدان، بن حامد كوحيلي، ضربة جزاء في الدقيقة الـ64 من اللقاء.

وفي الدقيقة الـ86 من المواجهة، تمكن المنتخب المغربي من تعديل النتيجة.

ورفع الخضر لأقل من 20 سنة، رصيدهم للنقطة الثانية في المنافسة، بعد تعادلهم في المواجهة السابقة أمام منتخب مصر، بهدف لمثله.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في البطولة، بينما يتصدر المغرب بسبع نقاط. يليه المنتخب المصري ثانيا بأربع نقاط، بعده المنتخب التونسي ثالثا برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل المنتخب الليبي الترتيب دون نقاط بعد خسارتين.