دورة “لوناف”.. منتخب “U17″ يطيح بمصر ويبلغ الـ”كان”

حجز المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، رسميا، تأشيرة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2026، لذات الفئة.

وجاء تأهل أشبال “الخضر” إلى المحفل القاري، عقب الفوز اليوم الأحد، بهدف يتيم على منتخب مصر، ضمن الجولة الـ 5 والأخيرة من دورة اتحاد شمال إفريقيا “لوناف”. المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة 2026

وسجل هدف المنتخب الوطني في مرمى “الفراعنة”، المتألق زاوي، مطلع الشوط الثاني، مهديا الجزائر تأشيرة المشاركة في “كان 2026″، في وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط. فيما تجمد رصيد منتخب مصر، المتأهل مسبقا عند الـ 6 نقاط.

وجرت دورة “لوناف” بمدينة بنغازي الليبية، على شكل بطولة مصغرة من خمس جولات. تسفر عن تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.