دورة “خُضر المستقبل” الوطنية لأقل من 17 سنة في وهران .. 6 مواجهات تفتتح المنافسة

أُعطيت، اليوم الخميس، إشارة انطلاق الدورة الوطنية “خُضر المستقبل” المخصصة لفئة أقل من 17 سنة، بمدينة وهران. بمشاركة منتخبات جهوية تمثل مختلف ربوع الوطن.

وقد شهد اليوم الأول من هذه التظاهرة الكروية إجراء ستّ مباريات ضمن الدور الأول، على ملعبي أحمد زبانة وحبيب بوعقل.

تميزت هذه الجولة الافتتاحية بحماس كبير وأداء واعد من الشبان المشاركين. ما يعكس تطور مستوى الفئات الشبانية في مختلف الجهات. وأسفرت المباريات عن نتائج متفاوتة، أظهرت تفوق بعض الفرق واستعدادها للتأهل المباشر إلى المربع الذهبي.

وستتواصل المنافسة غدا الجمعة، بإجراء بقية مباريات الدور الأول، حيث ستكون الجولة الحاسمة لتحديد المنتخبات الجهوية المتأهلة مباشرة إلى الدور نصف النهائي.

أما المنتخبات التي لم تتمكن من التأهل، فستخوض مباريات ترتيبية في اليوم نفسه خلال الفترة المسائية.