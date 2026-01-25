دورة “لوناف”.. الذكور يتعادلون وبداية مثالية لمنتخب الإناث أمام مصر

افتتح المنتخبان الوطنيان المدرسيان الجزائريان مشاركتهما في دورة اتحاد شمال إفريقيا (لوناف) للمدارس بنتائج إيجابية، حيث حقق المنتخب المدرسي للإناث فوزًا ثمينًا أمام نظيره المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما اكتفى المنتخب المدرسي للذكور بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف أمام المنتخب نفسه.

وجاءت بداية المنتخب المدرسي للإناث موفقة، بعد أداء منظم وروح قتالية عالية مكنتهن من حسم المواجهة لصالحهن، وتسجيل انطلاقة مثالية في هذه الدورة الإقليمية التي تعرف مشاركة منتخبات مدرسية من عدة دول إفريقية.

من جهته، قدم المنتخب المدرسي للذكور مباراة متوازنة أمام المنتخب المصري، تميزت بالندية والانضباط التكتيكي من الجانبين، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي، في انتظار تحقيق نتيجة أفضل في الجولات المقبلة.