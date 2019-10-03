دورتان للترشح لأجل التكوين في الماستر

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،فتح دورتين للترشح من أجل التكوين في الماستر برسم حصة 20 بالمائة من المناصب المفتوحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الدورة الأولى تخصص للمؤسسات التي أنهت السنة الجامعية في شهر سبتمبر كأقصى حد.

أما الثانية فموجهة للجامعات التي ستنهي السنة الجامعية 2018-2019 بعد شهر سبتمبر.

وأضاف بيان الوزارة، أن الترشح يتم عبر الأرضية المخصصة بالفترة الممتدة من 6 الى 9 أكتوبر بالنسبة للدورة الأولى.

فيما سيحدد تاريخ الترشح للدورة الثانية لاحقا.

ويهدف الإجراء، إلى تمكين المتخرجين بعنوان سنة 2019، الذين لم يتحصلوا على مقعد بمؤسساتهم المشاركة بالدورة ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت الوزارة، أن الإجراء جاء بالنظر الى الظروف الاستثنائية التي عرفتها الجامعة في السنة 2018-2019.