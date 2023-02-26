دورتموند الألماني يؤكد رغبته في ضم بن سبعيني

أكدت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني، على لسان مديرها الرياضي، سباستيان كيل، رغبتها الكبيرة في التعاقد مع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم بن سبعيني، بدورتموند، بالتزامن مع اقتراب نهاية عقده مع ناديه الحالي، بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، الذي حاول تجديد عقد مدافع الخضر المنتهي الصيف القادم من دون جدوى.

وفي تصريحات خص بها قناة “ZDF” الألماني، تحدث اللاعب الألماني السابق سباستيان كيل، الذي يشغل حاليا منصب مدير رياضي في دورتموند، عن الصفقات المرتقبة صيفا في النادي.

وحينما سئل عن بن سبعيني، لم ينكر كيل، اهتمام ناديه بالتعاقد مع مدافع الخضر، غير أنه أوضح في المقابل، بأنه وإلى حد الآن لا يوجد شيء للتبليغ عنه، في إشارة إلى أن دورتموند لم يحسم صفقة بن سبعيني بعد، عكس كل الإشاعات.