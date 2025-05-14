دورتموند يحدد سعر بيع بن سبعيني

حددت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قيمة بيع عقد لاعبها الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني.

وارتبط اسم بن سبعيني، بالعودة من جديد إلى “الليغ1” الفرنسية. من بوابة نادي أولمبيك مارسيليا، الذي يرغب بشدة في ضمّه.

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن “لوام” لا يزال مهتما بالتعاقد مع بن سبعيني. الذي كان قد غادر الدوري الفرنسي، صيف 2019 نحو بوروسيا مونشنغلادباخ، قادما من رين، قبل الانضمام إلى دورتموند صيف 2023.

كما أبرزت الصحيفة الألمانية الشهيرة، أن مسؤولي دورتموند. لا يمانعون فكرة بيع بن سبعيني، في حال وصول عرض رسمي بقيمة 20 مليون أورو.

للإشارة فإن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، خاض هذا الموسم مع ناديه الألماني بوروسيا دورتموند، 43 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف مقابل 7 تمريرات حاسمة.