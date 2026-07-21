دورتموند يرفض التفريط في بن سبعيني

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني كان ضمن الأسماء التي تثير اهتمام المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، لتدعيم الجهة اليسرى من الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع “توب ميركاتو” الفرنسي، فإن إدارة باريس سان جيرمان كانت معجبة بخبرة مدافع بوروسيا دورتموند وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء ظهيرًا أيسر أو قلب دفاع، وهو ما جعله خيارًا مثاليًا ضمن مخططات النادي.

غير أن ملف التعاقد مع بن سبعيني اصطدم سريعًا برفض إدارة بوروسيا دورتموند التخلي عن خدمات اللاعب، إلى جانب راتبه المرتفع الذي شكل عقبة إضافية أمام إتمام الصفقة.

كما لم يبدِ الدولي الجزائري، البالغ من العمر 31 عامًا، حماسًا لشغل دور البديل داخل الفريق الباريسي، إذ يفضل خوض تجربة تضمن له مشاركة أكبر ومكانة أساسية.

ويبدو أن رامي بن سبعيني سيواصل مشواره مع بوروسيا دورتموند، بعدما تمسك النادي الألماني بخدماته. خاصة بعد المستويات التي قدمها خلال الموسم الماضي، سواء في الدوري الألماني أو مع المنتخب الوطني في كأس العالم.