دورتموند يسقط على ملعبه أمام برشلونة في حضور بن سبعيني

تعرض المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، رفقة فريقه بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، لخسارة قاسية، أمام ضيفه برشلونة.

وانتهت المباراة، التي جرت بملعب سييغنال إيدونا بارك، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح النادي الكتالوني، في إطار الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وخاض مدافع الخضر هذه المواجهة أساسيا، ولعب كامل أطوارها، ونال تنقيطا متوسطا بعلامة 6.5 (حسب موقع صوفاسكور المختص). بعدما قدم 24 تمريرة صحيحة من أصل 48 لمس للكرة. وضيع عشر كرات. كما تلقى إنذارا في الدقيقة الـ61.

وقدم بن سبعيني تمريرتين مفتاحيتين سانحتين للتسجيل في اللقاء، وحسم صراعين على الكرة لصالحه.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد دورتموند، عند النقطة الـ12 في المركز التاسع، قبل جولتين من نهاية دور نظام البطولة لمنافسة رابطة الأبطال.