دورتموند يهزم البياسجي وسقوط حامل اللقب ضد أتلتيكو

لُعبت سهرة اليوم الثلاثاء مباراتين من ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

بملعب سيغنال إيدونا بارك فاز بوروسيا دورتموند الألماني على الضيف باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف وحيد.

هالاند وقع ثنائية الفريق الأصفر في الدقيقتين 69 و77 بينما سجل نيمار هدف البياسجي في الدقيقة 75.

أتلتيكو مدريد الإسباني تغلب بملعب واندا ميترو بوليتانو على حامل اللقب ليفربول الإنجليزي بهدف يتيم سجله “ساول” في الدقيقة 4.

هذا في انتظار مباراتي العودة بملعبي حديقة الأمراء وآنفيلد على التوالي.