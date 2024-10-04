دورفال أفضل لاعب في “السيري بي” الإيطالية

تُوج الظهير الأيمن الدولي الجزائري، ولاعب نادي باري الإيطالي، مهدي دورفال، بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة في دوري الدرجة الثانية الإيطالية “سيري بي”.

وأعلنت رابطة الدرجة الثانية الإيطالية لكرة القدم تتويج اللاعب الدولي الجزائري بهذه الجائزة. بعد المستويات الراقية التي قدمها في مباريات فريقه خلال شهر سبتمبر المنقضي.

حيث خاض الظهير الأيمن للخضر، دورفال، 3 مباريات مع فريقه باري الإيطالي خلال شهر سبتمبر. كلها أساسيا أمام أندية مانتوفا، فروشيوني، كوسينزا.

كما ساهم في فوز فريقه أمام كل من مانتوفا، بثنائية نظيفة، و فروشيوني، بثلاثية نظيفة بإحرازه هدفا في هذه المواجهة. بالإضافة للتعادل أمام كوسينزا.

للإشارة، خاض اللاعب مهدي دورفال، منذ انطلاق الموسم الحالي 6 مباريات مع فريقه باري، وسجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.