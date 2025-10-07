دورفال: “التواجد في المنتخب ليس متاحاً للجميع وهدفنا المونديال”
بقلم محمد لمين صحراوي
كشف لاعب “الخضر” الجديد، مهدي دورفال، عن سعادته الكبيرة، بعدما وطأت قدماه مركز سيدي موسى، من أجل مباشرة التربص الخاص بمواجهتي الصومال واوغندا، يومي الـ 9 والـ 14 أكتوب الجاري، ضمن تصفيات مونديال 2026.
وفي تصريحات خص بها قناة “الفاف” على هامش أول حصة لـ”الخضر” أمس الاثنين. قال دورفال: “لم أكن أعرف مركز سيدي موسى.. إنه شرف وفخر بالنسبة لي”.
قبل أن يستدرك، لاعب باري الناشط في “السيري ب” الايطالية: “ليس للكثير الحظ في تلقي استدعاء إلى المنتخب الوطني، خاصة وأنه الأول بالنسبة لي”.
وختم دورفال، الذي يقدم مستويات راقية رفقة باري الايطالي، منذ الموسم الماضي: “إنه حقا شعور جيد .. آمل أن نحقق التأهل إلى كأس العالم.”
