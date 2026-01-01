إعــــلانات
دورفال: “حققنا فوز رائع وحاليا سنحول تركيزنا لمباراة الكونغو”

بقلم كريم تيغرمت
ثمّن لاعب المنتخب الوطني، مهدي دورفال، فوزهم أمس الأربعاء، على منتخب غينيا الاستوائية، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات “كان 2025”.                            

وصرح دورفال، عقب فوزهم بثلاثة مقابل هدف واحد: “حقننا فوز رائع، بعدما أحسنا السيطرة على المباراة”.

كما أضاف: “حاليا سنحول تركيزنا للمباراة الصعبة التي تنتظرنا في مواجهة منتخب الكونغو، والتي نطمح للفوز بها”.

وتابع مهدي دورفال: “سنحضر كما ينبغي في تدريباتنا المقبلة، من أجل الظهور في أتم الجاهزية بدنيا، وذهنيا، في مباراة الثمن النهائي”.

