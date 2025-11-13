دورفال: “حلمي أن أصبح عنصرًا أساسيًا في صفوف الخضر”

أكد الدولي الجزائري، مهدي دورفال، الظهير الأيسر المتألق في صفوف نادي باري الإيطالي، أنه يطمح لأن يصبح ركيزة أساسية في المنتخب الوطني الجزائري خلال السنوات القادمة.

مشيرًا إلى أنه يعيش واحدة من أهم مراحل مسيرته الكروية. وفي حوار خصّ به موقع “Foot Mercato”، تحدث دورفال عن مسيرته، طموحاته المستقبلية، وتحدياته مع المنتخب الوطني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، الذي استدعاه للمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة الخضر.

وقال دورفال:”أعتبر نفسي ظهيرًا متنوعًا وديناميكيًا، أحب المساهمة هجوميًا دون إهمال الواجب الدفاعي، وأعمل باستمرار على تحسين استقراري في الأداء وتأثيري في اللحظات الحاسمة من المباريات”.

دورفال، منذ انضمامه إلى باري عام 2022، شارك في أكثر من 70 مباراة، تنقل خلالها بين مركزَي الظهيرين، ما جعله عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق الإيطالي.

عن مستقبله الاحترافي، يعيش دورفال موسمه الأخير مع باري، حيث ينتهي عقده الصيف المقبل، وقد عبّر عن رغبته في الانتقال إلى مستوى أعلى، سواء في إيطاليا أو خارجها، قائلًا:”الحديث عن اهتمام أندية مثل نابولي بي هو دليل على أنني في الطريق الصحيح. أؤمن بأنني قادر على اللعب في الدرجة الأولى الإيطالية، لكن عليّ مواصلة العمل الجاد يوميًا”.

كما لم يستبعد اللاعب إمكانية العودة إلى فرنسا مستقبلًا، شرط أن تكون الفرصة مناسبة:”العودة إلى فرنسا واردة، لكنني أركز حاليًا على فريقي وعلى إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن”.

و عبّر دورفال عن فخره الكبير بتمثيل الجزائر، بلد والدته، وقال إنه لم يتردد لحظة في قبول دعوة المنتخب الوطني. ورغم أنه خاض 23 دقيقة فقط خلال أول مشاركة له أمام أوغندا، إلا أنه أظهر رغبة كبيرة في تثبيت مكانته ضمن قائمة الخضر. وأضاف: “المنافسة في المنتخب قوية جدًا مع لاعبين مميزين مثل عطال، عيت نوري، وحجام، لكن هذا ما يدفعنا جميعًا إلى تقديم الأفضل. حلمي هو أن أصبح عنصرًا أساسيًا في صفوف الخضر والمساهمة في تحقيق النجاحات على الصعيدين القاري والعالمي”.