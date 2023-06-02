دورفال على بعد خطوتين من الصعود للكالتشيو الإيطالي

يستعد لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، مهدي دورفال، رفقة فريقه باري الإيطالي، لخوض لقاء العودة للدور النصف النهائي لـ”البلاي أوف” المؤهل للدرجة الأولى الإيطالية الكالتشيو.

في مواجهة الخصم سيدتورال، اليوم الجمعة، بداية من الساعة 19.30 مساءً، وتدارك خسارة الذهاب بهدف لصفر.

وفي حال التأهل للنهائي، سيواجه دورفال رفقة فريقه باري المتأهل من مواجهة بارما وكالياري، والتي إنتهت ذهابا بثلاث أهداف مقابل هدفين لصالح كالياري.