دورفال: “فخور بحمل ألوان المنتخب الجزائري وأتمنى التأهل إلى المونديال”

عبّر الوافد الجديد على صفوف المنتخب الوطني الجزائري، ولاعب منتخب أقل من 23 سنة السابق مهدي دورفال، عن سعادته الكبيرة بتلقي دعوة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

مؤكّدًا أن تمثيل الجزائر يعدّ فخرًا وشرفًا كبيرًا له.

وقال دورفال خلال المنطقة المختلطة بملعب ميلود هدفي قبل مواجهة الصومال لحساب الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026: “تلقي دعوة المنتخب الوطني شرف وفخر لي. مواجهة الصومال ستكون صعبة، وأتمنى أن نحقق الفوز ونواصل مشوار التأهل إلى المونديال”.

وأضاف لاعب باري الإيطالي: “سبق لي تمثيل منتخب أقل من 23 سنة، واحتككت بالجمهور الجزائري الذي كان رائعًا جدًا واستقبلني بحفاوة كبيرة”.

وختم حديثه بكلمات تعبّر عن انتمائه وفخره: “تحيا الجزائر”.