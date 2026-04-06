دورفال ممرّرا حاسما ويساهم في فوز مهمّ لباري في “السيري 2”

ساهم الدولي الجزائري مهدي دورفال، اليوم الأحد، في تحقيق فوز مهم لنادي باري على حساب ضيفه مودينا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ودخل مهدي دورفال بديلًا في الدقيقة الـ69، وتمكن بعد دقائق قليلة من تقديم تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثالث، مؤكدا تأثيره الإيجابي في مردود الفريق.

ورفع دورفال بذلك رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي، إلى جانب هدف واحد.

ورغم هذا الانتصار، لا يزال نادي باري يصارع في أسفل الترتيب، إذ يحتل المركز 17 برصيد 34 نقطة، ما يضعه تحت ضغط كبير لتفادي الهبوط.